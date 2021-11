Sven Kramer schaatst dit jaar geen wereldbekers meer

In plaats daarvan voegt Kramer een extra trainingsblok toe aan zijn voorbereiding op het Olympisch Kwalificatietoernooi tussen kerst en oud en nieuw.

'Basis te krap'

"Sven is begin mei geopereerd aan zijn rug", zegt coach Jac Orie op de website van Jumbo-Visma. "Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap. Om die reden kiezen we voor een extra trainingsblok van zes weken, in onder meer het Italiaanse Collalbo."

De plek van Kramer wordt in Stavanger opgevuld door Kars Jansman. Normaal gesproken zouden Victor Ramler en Jos de Vos recht hebben op de startplek van Kramer, maar het past niet in de planning van de beide schaatsers van Team Zaanlander. Coach Jillert Anema laat weten dat hun programma er niet op is ingericht.

Antoinette de Jong niet op 1.000 meter

Daardoor schaatst Jansman komend weekend de 10.000 meter in Noorwegen. Het is niet de enige wijziging vergeleken met de eerste wereldbekerwedstrijd: Antoinette de Jong slaat vrijdag de 1.000 meter over, omdat ze later die dag ook nog een 5.000 meter schaatst. Gewest Fryslân-schaatsster Lotte van Beek neemt de plek van De Jong in. Verder komen dezelfde schaatsers in actie als afgelopen weekend in Polen.