Aris wil doorspelen zonder publiek: "Liever direct door de zure appel bijten"

Het was geen eenvoudig besluit voor Aris om de wedstrijd zonder publiek te spelen. Seizoenkaarthouders reageren ook niet allemaal positief op het nieuws. Dat begrijpt Van Sliedregt. "Het allerliefst hadden we fans erbij gehad. Ik kan alleen de belofte doen om online zoveel mogelijk aan te bieden. Ik kom persoonlijk op de koffie om het wedstrijdplan door te spreken bijvoorbeeld."

Clubs hebben ervaring met een lange periode zonder wedstrijden. Vorig seizoen bijvoorbeeld, toen ook vanwege het coronavirus. Maar veel wedstrijden in korte tijd, daarmee heeft Aris ook geen goede ervaringen. Dat leverde vorig seizoen veel blessures op.

'Naïef om te denken dat het over drie weken voorbij is'

Bovendien is het nog maar de vraag of deze maatregelen over drie weken voorbij zijn en er dan wel publiek bij mag zijn. "Dat is naïef om te denken. Je moet daarom op zoek naar oplossingen. We bijten liever direct in de zure appel."