FNP tegen ministers: Rijk schiet ernstig tekort bij uitvoering taalwet

Van die afspraak is nog niets terechtgekomen en daarom heeft de FNP de verantwoordelijke ministers Sander Dekker en Ferd Grapperhaus formeel met een aangetekende brief 'in gebreke gesteld'. De partij deed dat dinsdag vanwege het 70-jarige jubileum van Kneppelfreed.

"We hebben dat in 2014 met elkaar afgesproken, maar in 2021 zijn we geen stap verder. Het is daarom hoog tijd om dit op te pakken", zegt voorzitter Sijbe Knol van de FNP-Statenfractie.

Uitstel

Bij het aannemen van de wet in 2013 heeft de regering vijf jaar uitstel gevraagd en gekregen van de plicht om iets dat in het Fries wordt gezegd ook in die taal op te schrijven. Destijds is afgesproken dat Justitie uiterlijk 'binnen vijf jaar' mee zou beginnen en zelf ook zou aangeven wanneer.

Het valt Knol tegen dat na zeven jaar iets dat in het Fries wordt gezegd meestal niet in het Fries wordt opgeschreven. "Zoiets moet natuurlijk structureel goed geregeld zijn. Wij rekenen er daarom op dat naast de kwestie met het mondelinge Fries en de rechtbanktolken ook het schriftelijke Fries definitief wordt gewaarborgd en uitgevoerd.

Expositie Kneppelfreed

Vanwege het jubileum van Kneppelfreed werd dinsdagmorgen een kleine expositie geopend in het provinciehuis met onder andere de originele politie-uniformen uit die tijd, foto's, melkbussen en de nodige uitleg over de rechtszaak tegen Fedde Schurer en de oproer op het Zaailand in Leeuwarden.