Zwembad Kollum doet aangifte na bedreigingen door QR-codeweigeraars

En dat was niet alles, vertelt Gottschalk: "Er stonden vervelende dingen op Facebook, iemand dreigde het zwembad in brand te steken. Ik snap wel dat er emotie is, maar dit is niet prettig."

Het personeel in het zwembad voelde zich bedreigd. "Het was niet prettig. We zouden het nog wel merken, was de boodschap."

Gottschalk heeft aangifte gedaan van de bedreigingen. De gemeente en de wijkagent weten er ook van. "Die gaan er nu over."

Anders dicht

Uiteindelijk kan het zwembad ook niet veel anders, zegt de eigenaar. "Deze regels worden door de overheid opgelegd. Dat mensen het er niet mee eens zijn, is prima. Maar als wij niet controleren op QR-codes, dan moeten we sluiten."

De mensen die geen coronatoegangsbewijs kunnen tonen, keren in ieder geval niet terug. "Daar kiezen ze zelf voor", zegt Gottschalk. "Wij veranderen niets."

De kinderen die zwemles hebben in Kollum blijven welkom, alleen de ouders zonder QR-code kunnen er dan niet bij zijn. In sommige gevallen zullen zij hun kinderen ook niet meer naar het zwembad sturen, verwacht Gottschalk. "Dat begrijp ik niet, maar dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders."