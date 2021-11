Waddennatuur verdient een 'diepere' bescherming

Dat staat in een advies dat geschreven is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door het programma Naar een Rijke Waddenzee.

Als je de onderwaternatuur betrekt bij die bescherming, heeft dat ook een positieve invloed op andere zaken. Bijvoorbeeld op de meest opvallende soorten op het Wad, zoals de vogels. En op het hele systeem erachter.

Die vogels eten bijvoorbeeld vissen en die vissen hebben ook weer eten nodig. En dat niet alleen: vissen hebben ook behoefte van een omgeving waarin ze veilig groot kunnen worden. Dan gaat het om bijvoorbeeld diepere, koudere plaatsen als het in de zomer erg warm is.

Menselijke ingrepen breder in kaart

De natuurbescherming is er alleen nog niet op ingericht om zo breed en diep te kijken. Door dat wel te doen, kan de invloed van menselijk ingrepen ook breder in kaart gebracht worden. Dat zorgt er weer voor dat mogelijk ook sommige rijke gebieden beter beschermd worden, zodat van daaruit die rijkdom ook verder het Wad op gaat.

Er is ook meer kennis nodig, staat in het advies. We weten bijvoorbeeld nog niet genoeg van wat zich op de waddenbodem afspeelt, zegt Michiel Firet. Hij heeft voor Naar een Rijke Waddenzee aan het advies meegeschreven.

Nu aan de overheden

Die organisatie is ooit in het leven geroepen om kennis en mensen bij elkaar te brengen, zodat er betere besluiten kunnen worden genomen over het Wad. Uiteindelijk is het vooral aan de overheden om het advies te vertalen naar beleid en een beter beheer van de Waddenzee.