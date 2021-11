Bijzonder editie 'Ljouwerter Krante' met acht pagina's in het Fries

"Wij hebben dit als krant één keer eerder gedaan, dat was in juni 2001", zegt verslaggever Maria Del Grosso van de Leeuwarder Courant. "Dat was het Europees jaar van de kleine talen en toen hebben we de complete Leeuwarder Courant in het Nederlands en in het Fries uitgebracht."

Volledig Fries niet haalbaar

Dat is nu niet het geval, er is alleen een katern van acht pagina's in het Fries vertaald. Del Grosso: "Dat zijn hoofdzakelijk de verhalen uit Fryslân, die we zelf schrijven. Niet het binnen- en buitenlands nieuws, maar ons eigen economisch nieuws, ons sportnieuws en ons eigen Friese nieuws."

Een volledige Friese editie was niet haalbaar, vertelt Del Grosso. "We hebben nu zelf gewoon te weinig verslaggevers die het Fries goed beheersen." Bij het vertalen heeft de LC hulp gekregen van een groep mensen van de Fryske Beweging, de Afûk en docenten Fries.

Kneppelfreed

De aanleiding om de krant gedeeltelijk in het Fries uit te brengen is dat het dinsdag precies 70 jaar geleden is dat Kneppelfreed plaatsvond bij het Gerechtshof in Leeuwarden. De LC heeft in het kader daarvan ook onderzoek gedaan naar het gebruik van het Fries in de provincie.

Volgens Del Grosso stelt een deel van de lezers het erg op prijs dat er meer Fries wordt gebruikt in de krant. Aan de andere kant hebben veel mensen moeite met het lezen van de Friese taal. Dat zorgt voor een dilemma.

Lezerspubliek

"Uit het onderzoek blijkt ook wel dat sommigen zeggen: elke dag moet er een artikel volledig in het Fries verschijnen. Maar wij moeten toch ook rekening houden met die andere kant van Fryslân, een grote meerderheid, die het niet kan lezen", zegt Del Grosso.

"Dus dan kiezen wij ervoor om artikels die echt over de Friese cultuur gaan, over een Fries boek of een Friese voorstelling, dat we die in het Fries doen. Omdat je gewoon weet dat er dan ook een lezerspubliek is dat waarschijnlijk het Fries ook wel beheerst."