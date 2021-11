Coronanieuws 16 november: 728 besmettingen | "1G-testsysteem niet haalbaar"

De presentatie van de bundel Asman van Nyk de Vries is vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen afgelast. De boekpresentatie zou woensdagavond in Amsterdam plaatsvinden. Het is De Vries' afscheidsbundel als Dichter fan Fryslân. De Vries is geboren in Noardburgum, maar woont in Amsterdam.

Ook de boekpresentatie van het Franeker Woardeboek die donderdag in Historisch Centrum Leeuwarden zou zijn, is van de baan. Dat heeft Ut Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers bekend gemaakt. Deze presentatie wordt verplaatst, maar een datum is daar nog niet voor bekend.