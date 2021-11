728 nieuwe coronabesmettingen | Maximale testcapaciteit bereikt bij GGD'en

Het bedrijf Spoedtest heeft geen toegang meer tot de CoronaCheck-app en kan geen nieuwe afspraken meer maken. Daarmee vallen ruim honderd testlocaties in Nederland weg, er blijven nog zo'n 500 locaties over. Dat meldt stichting Open Nederland. In Fryslân vervallen locaties in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek.

Genoeg plek

De stichting, die over de toegangstesten in ons land gaat, zegt zich geen zorgen te maken over de testcapaciteit. Volgens de stichting is er nog steeds genoeg plek voor mensen om zich te laten testen. Wel kan het wegvallen van locaties leiden tot langere reistijden.