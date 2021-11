728 nieuwe besmettingen | Open Nederland: "1G-testsysteem niet haalbaar"

Veel clubs, waaronder Cambuur en Heerenveen, wilden het betaald voetbal stil leggen zolang er geen publiek bij mocht zijn. Maar de wedstrijden gaat toch door, schrijft het AD.

Langere lockdown, geen politie en ESPN

Er is grote twijfel of de lockdown wel voorbij is na drie weken. Bovendien is het lastig om de wedstrijden in te halen eind december of begin januari, omdat er niet snel genoeg politie te regelen valt. Bovendien is televisiezender ESPN ook erg tegen te plannen om drie weken niet te voetballen.