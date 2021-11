67 patiënten in Friese ziekenhuizen | Tweede Kamer debatteert over 2G-beleid

Een negatieve test van het bedrijf levert op dit moment geen QR-code op. De testlocatie van Spoedtest aan de Voorstreek in Leeuwarden is vandaag wel gewoon open. Spoedtest.nl is één van de grootste testaanbieder van Nederland. In Fryslân test het bedrijf in Sneek, Drachten, Heerenveen en Leeuwarden.