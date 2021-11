Kneppelfreed 70 jaar: dag van grote betekenis voor het Fries

Fries verboden

Die had in een zitting op 17 oktober 1941 veearts Van den Burg uit Lemmer verboden om Fries te spreken in een zitting over een verkeersovertreding. Een tolk kwam er niet en na uren wachten kon Van den Burg de rechtszaal verlaten. Hij deed daarna zijn verhaal op het bureau van de Heerenveense Koerier en Schurer schreef daarop een fel hoofdredactioneel artikel.

Wolthers had in 1948 ook al eens het gebruik van het Fries verboden in de rechtszaal. De overtreding was toen dat twee melkboeren uit Oldeboorn op hun melkbussen molke (melk) en sûpe (karnemelk) hadden geschreven. Dat mocht niet.

Knuppel en brandspuit tegen oproer

Op 16 november 1951 moesten Schurer en De Jong voor de Leeuwarder rechtbank verschijnen vanwege belediging van rechter Wolthers. Voor de deuren van het gerechtsgebouw ontstond oproer in het publiek dat in groten getale was op komen dagen. In de zaal was maar plaats voor twintig mensen. Te klein voor de studneten en de pers die erbij wilden zijn.