Zeilster Laila van der Meer debuteert op WK in vliegende catamaran

Eerder dit jaar eindigden Van der Meer en Brouwer als zevende op het Europees kampioenschap. Misschien dat er op dit WK wel meer in zit. "Het is best wel een belangrijk evenement voor ons. Dit is ons piekevenement waar we naartoe hebben gewerkt", vertelt de zeilster.

A-status

Van dinsdag tot en met zondag zeilen ze in totaal zeventien races, waarvan de laatste op zondag de medal race is. Daarbij tellen de punten dubbel. Van der Meer hoopt dat ze in de top acht kunnen eindigen. "Dan krijg je een A-status bij het NOC*NSF. We zijn ons aan het voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Als we de A-status zouden krijgen, zou ons dat heel erg helpen in de aanloop."

A-status levert financiële steun op van de sportbond. Dat zou Van der Meer goed uitkomen, want ze zit in de eindfase van haar studie integrale veiligheidskunde. "Als ik daarmee klaar ben, heb ik alle tijd voor het zeilen."

Oman

Het WK vindt deze week plaats in de Golf van Oman in het Midden-Oosten. Van der Meer: "We zitten hier in de woestijn. Het hotel zit aan het water. De enige plekken waar ik kom, is tussen mijn hotel en de boot. Het is dertig graden en we hebben goede windomstandigheden, dus wat dat betreft is het zeilen hier wel top."