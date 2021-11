Foppe de Haan: "Grotere zorgen over Tuvalu dan over Oranje"

De Haan werkte in de zomer van 2011 op Tuvalu, een eilandengroep in de Grote Oceaan. Toen heeft de oud-trainer van sc Heerenveen het ook wel eens met de mensen daar gehad over de klimaatverandering en de gevolgen voor Tuvalu.

"Zelfs wel met de minister-president", vertelt De Haan. "Dat was een wat oudere man, hij was heel gedwee. Zo van: 'Dit gebeurt, kunnen we niets aan doen, dan moeten we maar een stuk land in Nieuw-Zeeland of Australië kopen, dat we daar met ons allen heen kunnen'. Dat was zo'n beetje het idee toen."

Daarom verbaasde het De Haan ook toen hij de noodkreet van minister Simon Kofe uit Tuvalu zag. Kofe reageerde teleurgesteld op de uitkomst van de klimaatconferentie in Glasgow. Hij stond met zijn nette pak in de zee om duidelijk te maken dat zijn land zinkt: