Man van Ida Klijnstra: "Waarom is Ida in koelen bloede gedood?"

Maar deze tijd is tegelijkertijd ook erg moeilijk, omdat alles terugkomt. Je beleeft alles weer zoals het toen was, zegt Klijnstra. Het is net een film die zich opnieuw afspeelt.

De familie heeft al die tijd hoop gehad. Ook omdat veel meer zaken in Nederland na langere tijd toch opgelost worden. Dan denk je: Wanneer zijn wij aan de beurt?, omschrijft Klijnstra dat gevoel van hoop.

Geweten

Hij had wel gedacht dat de twee eerdere verdachten er meer van wisten. De kans is groot dat het geweten op begon te spelen. Dat ze het niet meer voor zich konden houden. Maar daar is hij niet zeker van, want hij baseert zich op wat hij hoort van het rechercheteam. Dat de verdachte zichzelf heeft aangegeven en een pittige verklaring afgelegd heeft, betekent wel dat er wat aan de hand is.