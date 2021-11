Omwoners drukke weg Leeuwarden willen meer actie van gemeente

"We hebben drie keer een telling gedaan", vertelt Jan Keyzer van het Wijkbelang Huizum-West. "Dan komen we gemiddeld op zo'n duizend vrachtwagens per 24 uur en tussen de 20.000 en 23.000 auto's."

Het Wijkbelang wil graag dat de gemeente er meer aan doet. "We hebben gevraagd of het een 30-kilometerweg kon worden. Dat kon niet, omdat de weg dan aangepast moest worden. Maar dan doe je dat toch?"

5 tot 10 procent minder verkeer

"Het valt allemaal nog binnen de bandbreedte", relativeert wethouder Reitsma. "Ja, het is een drukke weg. Nu gaan we kijken welke maatregelen we kunnen nemen om die druk wat af te nemen."

Dat zou maximaal tien procent minder verkeer op moeten leveren. Reitsma: "Een afname van vijf of tien procent klinkt niet veel, maar dan hebben we het natuurlijk wel over enkele duizenden bewegingen."