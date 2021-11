Sandor van der Heide is nu gelukkig: "Ik mis het voetbal niet"

Het is nu een jaar geleden dat Van der Heide thuis kwam te zitten. Het werk als assistent van trainer Henk de Jong bij Cambuur en het eigenaar zijn van een aantal escaperooms was lastig te combineren voor de Sneker. Hij was nooit vrij. Terwijl er thuis ook nog een gezin met vrouw en drie kinderen zat.

Saai

Het roer moest om en dus deed de oud-voetballer een stapje terug bij Cambuur. Hij was nog maar twee dagen op de club en leidde alleen de tactische training. Maar Van der Heide was er al langer klaar mee. "Ik vond het trainerschap op een gegeven moment echt saai worden", vertelt hij.

"We wonnen natuurlijk veel wedstrijden en dan stonden we met de rust met 2-0 voor. Dus het plan dat we bedacht hadden, werkte. Dan hoopte ik dat de tegenstanders iets zouden gaan doen, waardoor ik weer even aan het werk kon. Als dat dan niet gebeurde, dan was de lol er voor mij af."