RIVM: 612 nieuwe coronabesmettingen, een sterfgeval

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren een sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Noardeast-Fryslân. Er zijn geen Friezen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 19.274. Sinds het begin van de pandemie zijn er nooit zoveel besmettingen op een dag vastgesteld. Ook dit heeft mogelijk te maken met een inhaalslag, omdat er de afgelopen dagen een storing zat in het registratiesysteem van het RIVM.

Het gemiddeld gemelde aantal besmettingen per dag ligt op 14.527.