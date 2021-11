Pluimveebedrijf Tzum geruimd: "Grote klap, echt heel erg"

Aan de andere kan van Tzum woont Pieter Sijbesma. Hij staat ook bekend als 'bioboer Pieter'. In 2013 werd de biologische pluimveehouder getroffen door de vogelgriep. Zijn bedrijf werd geruimd en hij kon weer opnieuw beginnen.

Eieren kunnen niet naar Duitsland

"Het bedrijf zit nu even op slot. We vallen binnen de 10 kilometer van het vervoersverbod", zegt Sijbesma. Het levert hem niet heel veel problemen op: "Ik zit alleen met de eieren. Die kunnen niet naar Duitsland. Maar we werken aan een oplossing, dat we de eieren naar Noord-Holland kunnen vervoeren. We moeten ze alleen opnieuw verpakken en dat geeft extra werk. Dan maar, zou ik zo zeggen. Even uitstel."

Volgroeide vleeskippen mogen wel vervoerd worden

Het vervoersverbod duurt dertig dagen. In deze periode is vervoer alleen toegestaan als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toestemming geeft. Dat kan bijvoorbeeld met vleeskippen die volgroeid zijn. Wacht je te lang, dan worden ze te groot en kunnen ze niet meer worden afgeleverd. Daarvoor is in overleg een oplossing mogelijk.

Filtersysteem

De sector zelf schrikt niet meer van een uitbraak. Het is in deze tijd van het jaar bijna normaal geworden. De sector werkt hard aan ventilatiesystemen die de lucht adequaat filteren.

Vocht en mist in combinatie met vogeltrek

Maar zelfs met filters is besmetting niet altijd uit te sluiten. Het vochtige weer van de afgelopen dagen werkt de verspreiding van het vogelgriepvirus in de hand. In combinatie met de vogeltrek heeft dat tot gevolg dat steeds meer pluimveehouders zich zorgen maken.