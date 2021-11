Van Wijnen neemt 'op buikgevoel' deel van werknemers van Kijlstra BV over

"Mijn eerste reactie was dat ik het zonde vond dat er zo'n groep boventallig dreigde te worden", zegt directeur Hilbrand Katsma van Van Wijnen. "Ik kon Kijlstra al van afstand, dus ik heb de telefoon gepakt. Het aanbod dat ik heb gedaan is om de groep bij elkaar te houden en van werk naar werk te verplaatsen."

Omdat sommige medewerkers bijvoorbeeld met pensioen konden, ging het uiteindelijke gesprek over 28 medewerkers. "Van hen hebben 23 gekozen om naar ons toe te komen. Dat vinden we een prachtig mooi aantal. De productiemedewerkers kunnen bij ons in twee fabrieken werken in de werkvoorbereiding, maar er wilde bijvoorbeeld ook een kantinejuffrouw mee."

Buikgevoel

Volgens Katsma zijn de gesprekken in vertrouwen gehouden, omdat hij een goed 'buikgevoel' had over de medewerkers en het dna van het bedrijf. "De komende maanden stromen er een paar in en vanaf 1 januari komt de grootste groep over. Wat het makkelijk maakt is dat we aan de voorkant al dezelfde CAO hebben, maar ze nemen ook de arbeidsvoorwaarden mee naar Van Wijnen. Dat was niet gebeurd als mensen individueel naar andere bedrijven waren gegaan."