Fries Scheepvaart Museum krijgt 17e-eeuwse Sneker portretten in bruikleen

Directeur Hester Postma van het Fries Scheepvaart Museum is blij met de aanwinsten, omdat het museum nog niet zulke oude portretten van inwoners van Sneek had. "Met zijn portret kunnen we een nieuw en voor velen nog onbekend stukje Sneker historie vertellen."

Wie waren Adriaen Slijp en zijn zus?

Adriaen Slijp werd in 1587 in Sneek geboren. In 1624 volgt hij zijn vader op als kapitein van de derde compagnie van het Fries-Nassause leger. In 1629 kan Slijp als commandeur voorkomen dat het Spaanse leger de stad Hattum binnenvalt.

Zo'n 22 jaar later wordt hij luitenant-kolonel van het tweede regiment infanterie. Het zou goed kunnen dat op dat moment het portret van hem vervaardigd is. In 1664 wordt Slijp schepen van Sneek, waar hij twee jaar later overlijdt. Meer informatie over Adriaen Slijp is hier te vinden.