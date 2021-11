Dagrecord aan gezette prikken op laatste dag van vaccinatiebus

Tientallen coronabesmettingen op een school van 138 leerlingen. De Diamant in Oudega (Smallingerland) is daarom deze week dicht. De dag voor de herfstvakantie (15 oktober) was de school ook al dicht. Na de vakantie bleef het doorsudderen en volgens directeur Margriet Reatsch gaat het nu te hard. Volgende week maandag mag de school weer open. Volgens de GGD is dat een reële verwachting.

De kinderopvang, peuters en buitenschoolse opvang vallen onder een andere koepel, maar zitten in hetzelfde gebouw. De BSO is ook dicht, maar de kinderopvang (0-2 jaar) is wel open en peuters (2-4 jaar) kunnen ook naar school.