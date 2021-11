60 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen | landelijk 19.200 nieuwe besmettingen

Het is goed mogelijk dat de volgende wedstrijden in de eredivisie uitgesteld worden. Door de coronamaatregelen mag er de komende weken geen publiek in de stadions. Als de wedstrijden uitgesteld worden, kunnen er mogelijk weer toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn.

ESPN, de zender die alle wedstrijden uitzendt, en voetbalbond KNVB zijn nu met de clubs in gesprek om een besluit te nemen over de mogelijke uitstel. SC Cambuur en sc Heerenveen willen de wedstrijden van de komende weken in ieder geval verschuiven.