Aandacht voor de klimsport met het NK Speedklimmen in Leeuwarden

Volgens Lilian Verhaag van het klimcentrum was het een 'hartstikke mooi' weekend. "Onze Friezin Elbrich heeft haar titel geprolongeerd, zij is bij de vrouwen weer kampioen geworden. Bij de mannen was ook dezelfde kampioen, maar hij komt uit het zuiden."

Klimmen in de kinderschoenen

De sport staat nog in de kinderschoenen, geeft Verhaag toe. "Elbrich heeft een nieuw Nederlands record geklommen, rond de 10 seconden. De wereldtop zit op zo'n 6 seconden. Dus daar zit nog een gat. Het is onlangs wel een olympische sport geworden, maar er mag nog wel wat gebeuren. Het is ook niet zo vreemd, want er zijn slechts twee banen in Nederland: Leeuwarden en Sittard."

Bovendien is het centrum in Leeuwarden nog maar drie jaar open. In de klimsport zijn drie disciplines: lead, speed en boulder. Bij speed is het doel simpel: zo snel mogelijk bij een klimwant van 15 meter hoog opklimmen. Het centrum in Leeuwarden heeft een muur die officieel is gekeurd.