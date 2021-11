Eijer blij met aandacht, maar: "Zo moet Leeuwarden niet op de kaart staan"

"We hadden wel signalen dat mensen bewust naar Leeuwarden zouden gaan om te relschoppen. Dat had helemaal niks te maken met coronamaatregels of horeca. Dat was gewoon het bewust zoeken van de confrontatie met de politie", zegt de voorzitter van Koninklijke Horeca Leeuwarden. Dat vinden we heel vervelend. Daar ging het ons niet om."

Doorgedrongen

Veertig horecaondernemers hadden zaterdag gezegd dat ze niet dicht zouden gaan om 20.00 uur, maar na een gesprek met burgemeester Buma hebben ze zich neergelegd bij de nieuwe coronamaatregels. De gemeente dreigde met een dwangsom van maximaal 10.000 euro voor horecazaken die niet om acht uur de deuren zouden sluiten.

Eijer kijkt ondanks de onrust wel met een tevreden gevoel terug op de actie. "De winst van dit weekend is dat wij als horeca zijn opgestaan. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook in Breda en andere steden. Daardoor hebben we wel de landelijke pers gehaald en het belangrijkste: we zijn doorgedrongen in Den Haag", zegt de eigenaar van Muziekcafé Scooter'S.

Alternatief plan

"Het probleem ligt op tafel en hopelijk komt er deze week een gesprek", zegt Eijer. De ondernemers vragen om perspectief, maar willen ook een alternatief plan op tafel leggen. Daarbij zouden de toegangsdeuren wel om 20.00 uur dichtgaan, maar mogen de bezoekers die dan al binnen zijn blijven.