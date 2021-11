Vogelgriep vastgesteld in Tzum: 122.500 kuikens worden geruimd

Het ruimen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de hoogpathogene variant worden dieren die het hebben vaak ernstig ziek of komen ze er zelfs aan te overlijden.

In een straal van 3 kilometer om het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen veertien andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer om het besmette bedrijf.

Er is direct een vervoersverbod ingesteld voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer om het bedrijf in Tzum.