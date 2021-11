Noorderkroon Award voor beste speelfilm naar Little Amsterdam van Jörgen Scholtens

In de categorie 'grootste jong talent' won Hannah Swart met de film 'Ferdinand, the Happy Pathmaker'. Die film is een van de drie FryslânDOKs die donderdag 11 november in première ging op het festival.

De jury zei over de film van Swart: "Een film die vanaf het begin overtuigt en ontroert, met bovendien een doelgerichte verhaallijn".

Ferdinand

De film van de 22-jarige Swart gaat over haar bijzondere oom Ferdinand. Na een zwervend bestaan over de wereld krijgt Ferdinand ineens een herseninfarct. Hannah en haar vader halen hem op uit een ziekenhuis in Toulouse en nemen hem mee naar Fryslân.

Op de boerderij van de familie Swart kan hij revalideren. Zijn dokter zegt dat hij 24 uur per dag verzorging nodig heeft, maar zelf denkt Ferdinand daar heel anders over. Hannah pakt haar filmcamera en besluit alles te filmen. Het wordt een spannend proces, voor haar vrijheidslievende oom en voor de rest van de familie.