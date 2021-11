De Jong en Wüst buiten het wereldbekerpodium op 1.500 meter, Groenewoud vierde op mass start

Wüst kwam met 1.57,28 wel in de buurt van het podium. Daarmee eindigde ze als vierde, op 36 honderdste achter nummer drie Nadezhda Morozova uit Kazachstan. Het goud ging in een nieuw baanrecord van 1.56,00 naar de Japanse Miho Takagi. De Amerikaanse Brittany Bowe werd tweede in 1.56,60.

De Jong uit Rottum werd zevende met 1.57,58.

B-groep

Eerder op de dag werd Marijke Groenewoud uit Hallum negende in de B-groep met 2.01,01. Ellia Smeding uit Harlingen, die uitkomt voor Groot-Brittannië, werd negentiende met 2.02,80.

Mass start

Op de mass start werd Groenewoud vierde. De Friezin reed lange tijd op kop van het peloton voor haar landgenote Irene Schouten. Die won de race uiteindelijk. Het zilver was voor Ivanie Blondin uit Canada en het brons was voor Francesca Lollobrigida uit Italië.