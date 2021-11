Monasch: "Bestuurders moeten uit ivoren toren komen en met gemeenschap praten"

Het plan is weer ingetrokken, maar het had wel tot gevolg dat een groep jongeren bij de gedeputeerde voor de deur stond. Volgens de forumleden in Buro de Vries, Ina Sjerps (burgemeester van Harlingen, Romke de Jong (Tweede Kamerlid D66) en Monasch heeft Hoogland dat heel goed opgelost door met de jongeren in gesprek te gaan.

Volgens Monasch zouden ambtenaren en politici veel meer naar buiten moeten om te weten wat de gevolgen van hun beleidsplannen zijn en ook hoe er over gedacht wordt.

De forumleden zijn het er over eens dat het niet de bedoeling kan zijn dat mensen in het privédomein moeten komen. Monasch stelt daarbij dat commissaris Arno Brok niet moet zeggen dat mensen maar naar het provinciehuis moeten komen. "Nee, het provinciehuis moet naar de jongeren toe. Bestuurders moeten tussen de mensen staan." In dit geval ging het er niet agressief aan toe en was er een gewoon gesprek. Het komt steeds vaker voor dat mensen wel met agressie richting bestuurders komen.

Zorg over agressie

Dat is een probleem vinden Tweede Kamerlid Romke de Jong en burgemeester Ina Sjerps. De toenemende agressie in de maatschappij is een grote zorg vinden ze. Richting hulpverleners, maar ook naar bestuurders.

Romke de Jong vertelt dat hij als nieuwe Kamerlid gesprekken moest hebben met de coördinator terrorismebeveiliging. "Dat kan ervoor zorgen dat mensen niet meer in de politiek willen stappen. We doen het allemaal om de wereld een beetje mooier te maken. Dat mag niet in gevaar komen."