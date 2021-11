HEA! Yde Yntema maakt appelcider

De laatste appels van dit jaar worden weer geplukt op de 'Hâld Moed'- cidermakerij van Yde Yntema uit Hemelum. Hij woont en werkt in Engeland, maar komt een paar keer per jaar terug naar Hemelum om bij de appels te kijken. Met een camera kan hij in Engeland zien hoe het er in Hemelum voor staat. Zijn hobby is wat uit de hand gelopen, maar het is ook een beetje zijn pensioen. Volgend jaar zal van deze oogst cider worden gemaakt.