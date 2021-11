Langer thuis wonen door woningtekort: "Ik schaam me ervoor"

De enige koopwoning die kortgeleden in Sloten op Funda stond, is het huis van Jaap Vlessing. Het grote 17de-eeuwse huis aan de stadsgracht kost meer dan een miljoen. In de jaren tachtig heeft Vlessing het huis gekocht, nadat het al een aantal jaren leegstond. De trend dat meer mensen van buiten Sloten woningen opkopen, ziet hij ook.

Dat is volgens hem niet meteen verkeerd: "Als die niet-Friezen hier maar komen wonen. Het probleem is dat er op het ogenblik maar woningen worden opgekocht door mensen die niet van plan zijn om hier permanent te komen wonen, die het alleen maar als tweede woning beschouwen, en dat is jammer."

Vrije markt

De gemeente De Fryske Marren doet geen inventarisatie om te kijken of de woningen in Sloten wel permanent bewoond zijn. Volgens wethouder Boerland kan de gemeente niet bepalen wie er wel of niet een woning koopt, omdat dit de vrije markt is.

Wel maakt hij zich zorgen over de starters in zijn gemeente. Om die reden worden procedures om woningen te bouwen korter: het gaat van 7 à 10 jaar naar 4 à 5 jaar. Al betekent dat niet meteen dat er woonruimte komt voor de jongeren in Sloten.