Winnaar van 48 Hour Film Project is de film 'Wat is daarop uw antwoord'

Aan het project deden 29 teams mee. Ze gingen twee weken geleden op pad om binnen 48 uur een korte film te maken, van het schrijven tot en het filmen en monteren. Er waren een paar voorschriften: een genre, ze moesten een kompas gebruiken en de zin "ik respecteer je beslissing, maar ik accepteer 'm niet" gebruiken en nog wat andere zaken.

De jury bestond uit actrice Miryanna van Reeden, regisseur Dennis Bots en regisseur/acteur Jörgen Scholtens. Ze waren te spreken over hoe de makers van de winnende film alle verplichte ingrediënten verwerkten. De film kreeg ook een prijs voor 'Best sound design', 'Best editing' en 'Best acting male', dat was Raymond Muller.

Publieksprijzen

De film Zwarte piste kreeg de publieksprijs in groep B. De film Koe kreeg de publieksprijs in groep A.

De drie beste films worden vertoond op Filmapalooza, het jaarlijkse 48 Hour Film Project in Amerika. De film die daar wint, wordt vertoond op het filmfestival van Cannes.