15 aanhoudingen bij rellen in Leeuwarden, 6 minderjarig | Vaccinatielocatie Drachten extra open

Bij de rellen in Leeuwarden zaterdagavond heeft de politie 15 mensen aangehouden. Een grote groep mensen was in het centrum nadat de horeca om 20.00 uur de deuren sloot.

Eerst werd er gezongen en was er muziek, maar later sloeg de sfeer op het Zaailand om en moest de ME in actie komen om de mensen weg te sturen. Er is met vuurwerk en bierflesjes op politiemensen en de ME gegooid. Er werden 15 mensen aangehouden door de politie.

Niet dicht

Eerder hadden veertig horecaondernemers gezegd dat ze niet dichtgingen om 20.00 uur, maar na een gesprek met burgemeester Buma hebben ze zich neergelegd bij de nieuwe coronamaatregelen.