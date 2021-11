Flyers verliezen bij rentree Pitkänen

De eerste periode verliep spectaculair. Roope Nikkila zette de Flyers al snel op voorsprong. Lars van Sloun maakte echter binnen een oogopslag alweer gelijk.

Power-play

Even later kon Nikkila profiteren van een power-playsituatie, maar aan de andere kant deed Berts Rudzitis dat ook voor de Limburgers: 2-2. Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste periode: na weer een power-play maakte Lars den Edel 3-2 en Jord Smit zorgde voor een gelijke stand na 20 minuten.

Pitkänen laat zich zien

In de tweede periode maakte de Fin Riku Pitkänen bij zijn terugkeer voor de Flyers direct een doelpunt: 4-3. Rudzitis scoorde even later voor Geleen en zo stonden beide ploegen weer op gelijke hoogte.

In de laatste periode maakte Ritchie van Hulten de 4-5 voor de ploeg uit Limburg. Dat was ook de eindstand.