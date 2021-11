Horeca Leeuwarden krijgt steun van meute jongeren: "Ik beschouw het niet als een verlies"

De jongeren hebben besloten zelf maar een eigen feest te houden, nu de kroegen niet open mogen. Er is vuurwerk, muziek en er lopen veel mensen rond. De politie heeft niet ingegrepen.

"Wij willen eigenlijk nog wel door met het feest, maar het zit er even niet in", geeft Eijer aan. Hij en de andere ondernemers waren zaterdag van plan om de deuren om 20.00 uur niet te sluiten, zoals de coronaregels voorschrijven. Het was bedoeld als protest tegen de maatregelen.

"Waarom dan nu weer?"

Uiteindelijk is echter besloten om wel dicht te gaan. "Dat was een moeilijke beslissing. We hebben besloten het niet te doen omdat er een boete kan worden gegeven met een dwangbevel tot 10.000 euro. Dat kunnen wij niet betalen en dat is ook niet waar het om gaat. Het gaat ons om de horeca, iedere keer zijn wij weer de pineut. We worden weer beperkt. We hebben ons best altijd gedaan en er zijn bijna geen besmettingen in de horeca. Het ging goed met de QR-code. Dus je denkt: waarom dan nu weer?"