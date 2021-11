D66-congres roept Kamerfractie op werk te maken van Lelylijn en woningbouw

De motie werd ingediend door Joey Koops, D66-lijsttrekker in Emmen. Hij ziet de steun als een bevestiging van de inzet en verwacht extra inspanningen om tot afspraken te komen.

De Lelylijn is de verbinding met Amsterdam die via Lelystad, Heerenveen en Drachten naar Groningen moet lopen. In ruil voor de aanleg zouden er in Fryslân volgens het Deltaplan 45.000 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Het D66-congres was zaterdag digitaal, vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. De bijeenkomst zou anders in Den Bosch zijn, waar zo'n 3.000 leden werden verwacht.

'Duurzaam en goed voor de economie'

D66 is al lang voorstander van de Lelylijn. In februari verklaarde lijsttrekker Sigrid Kaag tegen Omrop Fryslân dat zij de spoorlijn graag wil. "Het is voor heel veel D66-leden en -kiezers ontzettend belangrijk. Het is ook juist een duurzame manier om je te verplaatsen, het land met elkaar te verbinden en om keuzes te geven aan mensen. Ik denk dat veel meer mensen weg zouden trekken uit een overbevolkte Randstad als ze zouden weten dat ze binnen negentig minuten op hun werkplek kunnen zijn."

Voor het bedrijfsleven zou het volgens haar een grote impuls kunnen zijn. "Je creëert ruimte voor bedrijven om te zeggen: ik maak toch die sprong om te gaan investeren en ik zet mijn bedrijf in Friesland. Je neemt barrières weg en we kunnen dan ook weer kijken naar wonen."