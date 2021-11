Gemeente dreigt met dwangsom, horeca in Leeuwarden mogelijk toch om 20.00 uur dicht

"Het is gewoon een dwangmiddel van de burgemeester", zegt Ton Eijer, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden. Uit naam van de horecaondernemers in de stad maakte hij eerder op de dag bekend uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen de deuren open te houden na 20.00 uur.

Als de horecazaken besluiten om wel open te blijven, zal voor de overtreding een boete volgen. Die zou dan direct moeten worden betaald. "Wij gingen er niet vanuit dat de gemeente zou dreigen met een dwangsom. Dat kan niemand betalen", verklaart Eijer.

"Niemand zit te wachten op een boete"

De horecavoorzitter geeft aan dat er nog discussie is in de appgroep waar de ondernemers in zitten. "Maar ik denk niet dat iemand een boete wil hebben, daar zit niemand op te wachten. Dat is ook niet het doel van deze actie. Wat we willen bereiken is aandacht voor de horeca, dat er een gesprek op gang komt." De ondernemers zouden ook geen zin in ongeregeldheden hebben.

Aandacht

Burgemeester Sybrand Buma heet ook begrepen dat de horeca een noodkreet aan een groot publiek bekend wilde maken. "Dat hebben ze wel bereikt, het is in alle landelijke media voorbij gekomen. Het is heel duidelijk dat er hele grote zorgen zijn en dat men heel erg ontstemd is dat men weer de klappen krijgt in de coronacrisis."