VC Sneek heeft geen problemen met Dynamo Apeldoorn

De eerste set ging redelijk gelijk op, maar Sneek trok hem over de streep (23-25). In de tweede set had Sneek de hele tijd een ruimere marge van zo'n 5 punten. Die marge stond ook aan het eind van de set op het scorebord (20-25).

Het verzet van Dynamo was in de derde set helemaal gebroken. Sneek liep snel uit naar een ruime voorsprong en gaf die net meer uit handen. Ook deze set eindigde in 20-25.