Harkemase Boys laat kans op periodetitel liggen: nederlaag tegen Excelsior'31

De tweede helft begon weer goed voor de Boys. Arnoud Bentum kopte de bal in de 58ste minuut achter doelman Anthony van Zaltbommel van Excelsior'31: 1-2.

Harkema geeft voorsprong uit handen

Harkemase Boys kon echter niet lang genieten van de voorsprong. In de 61ste minuut maakte Ezafzafi uit de rebound gelijk nadat de bal via de binnenkant van de paal het veld weer in kwam.

Twee minuten later was het alweer raak voor Excelsior'31. Nu was het Pim ten Have, oud-speler van Harkemase Boys, die Erick Jansema passeerde: 3-2.

De Boys deden er nog alles aan om gelijk te maken, maar dat lukte niet. Harkemase Boys grijpt dus naast de periodetitel en is voorlopig tweede.