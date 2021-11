VIDEO: de 'stem' van Domela in het Tripgemaal van Gersloot

In het Tripgemaal van Gersloot is niet enkel een expositie over de veenarbeid in het verleden te zien, maar ook is de 'stem' van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) te horen. Althans, de eigenaren hebben acteur Frits Lambrechts gevraagd om zijn woorden nieuw leven in te blazen. Domela was een socialistisch en later anarchistisch voorman: vanaf eind jaren 1870 zette hij zich in voor de rechten van arbeiders. Hij kreeg veel aanhang in Fryslân.