Wüst en De Jong derde bij ploegenachtervolging wereldbeker, geen succes andere Friezen

Op de 500 meter werd Femke Kok achtste in een tijd van 38,21. Vrijdag werd Kok op de eerste 500 meter elfde in 38,36. Net als vrijdag was de overwinning voor de Amerikaanse Erin Jackson. Daarmee verbeterde ze het baanrecord.

Michelle de Jong snelste in B-divisie

Eerder zaterdag pakte Michelle de Jong de overwinning in de B-divisie. De Rottumse finishte in een tijd van 38,63. Tweede werd Marrit Fledderus uit SInt Nicolaasga met 38,68.

Friezen hebben bijrol op 1.000 meter

Op de 1.000 meter was het resultaat ook teleurstellend. Antoinette de Jong en Ireen Wüst waren met 1.16,50 nog de snelste Friezen. Het leverde hen een zesde plaats op, op grote afstand van de 1.14,79 van de Amerikaanse winnaar Brittany Bowe.

Met 1.17,03 eindigde Femke Kok nog net in de top tien. Marrit Fledderus werd 18de in 1.18,49.

Bergsma negende

Jorrit Bergsma deed op de massastart niet mee voor de bovenste plaatsen. Bergsma werd negende. De overwinning was voor de Japanner Masahito Obayashi.

Ireen Wüst en Antoinette de Jong werden samen met Irene Schouten derde op de ploegenachtervolging in een tijd van 3.02,70. De overwinning was voor Canada, Japan werd tweede.