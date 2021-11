Zie ginds komt de tractor uit Spanje weer aan

De landelijke intocht van Sinterklaas was bij het Grotepietenhuis bij Paleis Soestdijk in Baarn. Er mocht geen publiek bij zijn, maar er waren wel burgemeesters uitgenodigd om er bij te zijn. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen was met een delegatie aan het defilé toegevoegd.

Schaatsen voor Sinterklaas

Hij had voormalig schaatser Douwe de Vries en een grote groep kinderen meegenomen. "We hebben eigenlijk alle sporters uit Sportstad Heerenveen meegenomen die later ook weer de gouden plakken gaan verdienen. We hebben hier de jonge Sven, Suzanne, Antoinette en Epke meegenomen om op uw verjaardag te komen", zei de burgemeester.

De Vries had een cadeau voor Sinterklaas meegenomen: een nieuw paar schaatsen. Die werden overhandigd bij het bordes.