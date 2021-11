RIVM: 647 nieuwe coronabesmettingen, vertekend door storing

Door een storing bij de GGD GHOR (de landelijke koepel van GGD's) is er een vertraging ontstaan in het doorgeven van het aantal besmettingen. Volgens de organsatie wordt er hard aan gewerkt om de achterstand in te halen. Het kan wel betekenen dat het getal van 647 niet correct is.

Gemiddeld zijn in de afgelopen week iedere dag 542 besmettingen in Fryslân gemeld. Vrijdag lag dat gemiddelde op 533, een week geleden op 355.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):