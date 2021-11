HEA! Levensechte miniatuurhuizen van Rudy

Ze zocht naar patronen van het maken van poppenkleertjes, maar liep toen op het internet het miniatuurbreien tegen het lijft. "Ik was meteen verkocht en dacht: dat kan ik ook." Rudy Klesman uit Boijl is inmiddels al jaren aan het handwerken. Alles is bruikbaar voor haar miniatuurhuizen. Zo is de oude radio van haar schoonouders het decor van een luisterspelstudio. Ze ontdekte haar passie in de tijd van een burn-out. "Ik word er gewoon heel blij van."