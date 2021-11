Commissaris Brok: "Zonder beter en meer onderwijs heeft het Fries geen toekomst"

In andere landen met minderheidstalen wordt in het onderwijs veel meer gedaan aan het Fries, telt Brok. "Het Catalaans heeft in Spanje op scholen ook een andere plek dan het Fries bij ons. Bij minstens een kwart van de lessen moet de voertaal Spaans zijn. Het Catalaans is de hoofdtaal in het schoolgebouw."

Fries is zelf een factor

Verander je zoiets niet, zo stelt Brok, dan heeft de taal geen toekomst. "De Fries zou zo zelf een factor zijn in het verkwanselen van de eigen identiteit. We schakelen in een zucht over op het Nederlands."

Dat gebeurt ook in de rechtbank blijkt uit onderzoek. Dit jaar hebben er maar zeven Friezen gevraagd om een tolk. Volgens Brok is zoiets op 650.000 Friezen onbestaanbaar De emancipatie van de Fries is en dan nog niet klaar stelt de commissaris.