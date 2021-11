Huisartsen roepen op om besmettingen te melden

Daardoor hebben de huisartsen veel minder zicht op de coronasituatie in hun eigen praktijk. En dat kan voor vervelende situaties zorgen. "Je wilt graag een overzicht hebben van actuele besmettingen in je praktijk", zegt Brent Bearda Bakker van de Friese Huisartsen Vereniging.

"Mensen gaan ervan uit dat we het weten, maar dat is niet zo. Dan blijkt dat je met een minimale bescherming bij een patiënt langsgaat, terwijl dat met maximale bescherming had gemoeten omdat die persoon besmet blijkt te zijn."

Fout in systeem

Het landelijke systeem is uitgezet na een ontwerpfout. Mensen moesten apart voor vaccinatie en test aangeven of ze akkoord gingen met het delen van informatie met de huisarts. Dat privacy nu boven de volksgezondheid wordt gesteld, begrijpt hij wel. "Maar ik heb er wel moeite mee."

Hij roept patiënten op om door te geven als ze besmet zijn. "Dan kunnen we ze in de gaten houden. Besmette medewerkers kunnen we er niet bij hebben."

Het is niet duidelijk wanneer het systeem weer werkt.