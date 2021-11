Evenementenorganisator over nieuwe coronamaatregelen: "De motivatie is weg"

Dat het niet door kan gaan, is duidelijk voor organisator Bobby Veenstra. "We beginnen om 17.00 uren en zouden om 18.00 uur weer moeten stoppen. Bovendien zouden mensen moeten zitten en zitten bij een evenement kan niet en dan moet ook nog eens om 20.00 uur de horeca sluiten."

In de tent was vrijdagavond Queen Mania. "Dat was een prachtige avond met een mooie stemming." Hij merkt dat het personeel het er moeilijk mee heeft. "Ze waren diep teleurgesteld na de persconferentie. De energie stroomt uit je lijf. Het is mentaal en bedrijfseconomisch een drama."

Motivatie is weg

Hij verwacht niet dat het na drie weken lockdown klaar is. In december staat een 90's XXL feest gepland, maar mensen wachten ook af met het kopen van kaarten. "In december 2019 was ons laatste evenement en dan mogen we weer en dan is dit heel demotiverend. We hebben geen idee wanneer we wel weer los kunnen. De motivatie is weg."

Veenstra signaleert ook nog een ander probleem: "Er is een uitstroom van kennis en knowhow. Mensen waarmee we al jaren samenwerken vinden andere werk. Al die kennis gaat verloren en dat duurt jaren om weer op peil te brengen."