Leeuwarder horeca sluit deuren niet om 20.00 uur: "We zijn er klaar mee"

"Het is een statement: we blijven open", zegt Ton Eijer, voorzitter van de horeca in Leeuwarden. "We zijn er klaar mee, het is telkens weer de horeca. We hebben laten zien dat we veilig kunnen ondernemen, er zijn bijna geen besmettingen in de sector. De meeste zaken hebben net alles weer op orde met het personeel."

Handhaving zal wel controleren en mogelijk boetes uitdelen. "Dat zien we wel, maar we willen een signaal afgeven. We zijn kwaad. Het is mooi geweest."