Sinterklaas met roetveegpieten in Leeuwarden: "Veel vrolijk verklede kinderen"

De organisatie had opgeroepen om niet naar de Prinsetuin te gaan. Volgens verslaggever Lennard Geerts is daar redelijk gehoor aan gegeven.

Ricardo Brouwer staat in de Prinsentuin om de Sint straks binnen te halen. De sint vaart op dat moment nog op de boot. "Ik heb er ontzettend veel zin in."

Veel te doen

Er was eerst veel te doen over de nieuwe vorm van de intocht: de Zwarte Pieten werden ingewisseld voor roetveegpieten. "Mensen vonden de nieuwe stijl van de intocht wat minder mooi. Dat is hun goed recht om dat te vinden, maar dat betekent niet dat we er hier een minder feestje van maken", zegt Brouwer daarover. Volgens hem is dat goed gelukt. "Als je om je heen kijkt zijn er veel vrolijke kinderen, vrolijk verklede kinderen."

De sleutel overhandigd

Na een tocht door de stad zal burgemeester Buma op het stadshuis de sleutel van Leeuwarden overhandigen aan Sinterklaas. "Dat is live te volgen via facebook", zegt Brouwer. Door de maatregelen kan het niet plaatsvinden op het plein zelf. "Maar via internet kan iedereen zien hoe in het stadshuis zelf de sleutel wordt overhandigd aan Sinterklaas."