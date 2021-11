Noordelijk Film Festival: filmprogramma mag doorgaan, 's avonds geen horeca

Met een kernteam zagen ze vrijdag vol spanning naar de persconferentie van demissionair premier Rutte. "Ons inhoudelijke programma kan doorgaan zoals gepland en dat is een opluchting", zegt Jacqueline Schrijver van het filmfestival. "De horeca in De Harmonie gaat wel om 20.00 uur dicht, daardoor mis je sfeer. Dat is jammer."

Het raakt ons allemaal

Hoewel ze blij zijn is er dus ook verdriet. "Collega's van ons ondervinden door de nieuwe maatregels meteen de nare gevolgen. Het raakt ons allemaal. Het enige positieve is dat theaters en bioscopen nu eens een keertje niet als eerste de deuren moeten sluiten, maar dit is voor iedereen weer slecht nieuws."

In de foyer van de Leeuwarder schouwburg praten bezoekers na de films met andere bezoekers. Niet iedereen zit, ondanks dat het wel de bedoeling is. "Dat gaan we meer stroomlijnen. Dat ze na het halen van een drankje, voor 20.00 uur, daarna gaan zitten."