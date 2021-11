UNIS Flyers spelen zonder publiek en missen daardoor veel inkomsten

De ijshockeyers spelen in Thialf in Heerenveen tegen Eaters Limburg, maar zonder publiek op de tribunes.

Vervelend, maar begrijpelijk

"We gaan ervan uit dat we de eerste drie weken zonder publiek spelen", zegt Pieter Balstra, bestuurslid van de UNIS Flyers. "Dat is vervelend, maar wel begrijpelijk als je kijkt naar de besmettingscijfers." Ze zouden ruim 2.000 mensen in de hal krijgen. "Ook omdat de importspeler Riku Pitkänen na lange tijd weer mag meespelen. Er komen mensen op hem af, die willen hem zien."

De club mist daardoor drie weken inkomsten van kaartverkoop. "Dan heb je het over zo'n vijfduizend à zesduizend euro."

Aan het begin van de coronapandemie stond de club in de halve finale van de play-offs, maar dat werd afgelast. "En het afgelopen seizoen hebben we natuurlijk ook niet gespeeld. Dus de spelers hebben anderhalf jaar lang niet kunnen spelen en kunnen doen wat hun passie is."

Balstra hoopt dat het na drie weken wel weer kan.